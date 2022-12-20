Защитником сборной Аргентины Отаменди интересуются «Атлетико» и «Севилья»

Защитник «Бенфики» и сборной Аргентины Николас Отаменди может сменить клубную прописку. В услугах игрока заинтересованы «Атлетико» и «Севилья». Об этом сообщает испанская пресса.

Отметим, что аргентинский футболист стал чемпионом мира в составе национальной команды на минувшем мундиале в Катаре.

По информации источника, у 34-летнего игрока истекает контракт с «орлами» в конце текущего сезона. Испанские клубы хотят воспользоваться возможностью и усилиться опытным защитником бесплатно.

Напомним, что Отаменди присоединился к «Бенфике» осенью 2020 года. За все время пребывания в португальской команде он принял участие в 104 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.