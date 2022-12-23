В РФС пройдет очередное заседание исполкома, на нем могут принять решение о переходе в Азию

Сегодня, 23 декабря, пройдет очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Под восьмым пунктом повестки стоит «участие РФС в иных организациях», что может подразумевать переход РФС из-под юрисдикции УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию.
Исполком должен начаться в 12:00 по Москве.
Напомним, такой вариант уже рассматривался ранее отечественными футбольными руководителями.
Также Олимпийский совет Азии предложил России вступить в свои ряды, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Играх 2024 и 2026 года, но в нейтральном статусе, без флага и гимна.
источник: «Советский спорт»