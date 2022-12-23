В РФС пройдет очередное заседание исполкома, на нем могут принять решение о переходе в Азию

«Золотой» Паредес, «бронзовые» Ловрен, Влашич и Пашалич и еще 15 «наших». Как выступили на ЧМ-2022 игроки с опытом РПЛ

Сборной России на чемпионате мира в Катаре не было, зато в матчах турнира приняли участие сразу 19 футболистов с опытом выступлений за клубы РПЛ.