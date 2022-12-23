УЕФА смягчил санкции против РФС

УЕФА смягчил санкции против Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», - приводит «Профиль» сообщение пресс-службы РФС.

Напомним, что российские клубные и национальные команды отстранены от турниров УЕФА до особого уведомления. По этой причине отечественные клубы не играют в текущем сезоне евробуков, а главная сборная страны не участвовала в жеребьевке отборочного турнира на Евро-2024.