Клопп пожаловался на отсутствие ВАР в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что первый мяч «Манчестер Сити» в ворота его команды в матче 1/8 финала Кубка английской лиги был забит из офсайда.

«У Холанда в начале матча был офсайд. Вы не заметили? Он был. Я говорю вам это. Это задает тон всей игре. Судьи привыкли к VAR, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких ситуациях казалось, что они думали, что VAR всё ещё есть, или ждали подсказки.

Во всех соревнованиях есть VAR, он есть в Премьер-лиге, почему бы не использовать его и в таких матчах. Я понимаю, что невозможно использовать его в Кубке на всех уровнях, но в такой игре, между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», техническое оборудование позволяет организовать это, почему бы не использовать это?», - приводит слова немецкого специалиста британская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан», которые вышли в четвертьфинал турнира.