Анри желает снова попробовать себя в качестве главного тренера

Ассистент наставника сборной Бельгии Тьерри Анри ищет возможность стать главным тренером в ближайшем будущем.

Отмечается, что 45-летний француз ищет подходящий вариант для своей карьеры.

«Мне нужно подумать о своем будущем. В настоящий момент я ассистент главного тренера сборной Бельгии. Но я надеюсь, что мне предоставится возможность возглавить команду, которая мне подходит», – приводит слова Анри французская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии заняла третье место в группе F и не пробилась в плей-офф турнира.