Президент «Урала» поддержал возможный переход РФС в Азию: Век футболиста короток

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее сообщалось, что большинство членов организации поддерживают данное решение.

«Я за то, что лучше играть, чем не играть. Век футболиста короток и если лет 10 нас не будут пускать в УЕФА, то лучше играть в Азии», - приводит слова руководителя «РБ-Спорт».

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страны была лишена права проведения нескольких крупных турниром. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.