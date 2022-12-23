Тренер сборной Марокко Реграги считает, что Амрабата недооценивают

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился мнением об уровне игры полузащитника национальной команды Софьяна Амрабата.
Отмечается, что в настоящий момент хавбек выступает за «Фиорентину» в чемпионате Италии.
«Никаким образом не хочу оскорбить «Фиорентину», однако Софьян обязан выступать за одну из десятка лучших команд мира», – приводят слова Реграги марокканские СМИ.
Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Амрабат провел семь матчей за сборную Марокко и не отметился результативными действиями. Его национальная команда дошла до полуфинала турнира.