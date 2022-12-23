Ришарлисон выбыл на месяц из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что нападающий команды Ришарлисон выбыл из строя примерно на месяц из-за травмы, полученной в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я разговаривал с медицинским штабом, они сказали мне, что ему потребуется три-четыре недели. Его травма была серьезной», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что гол форварда в ворота сборной Сербии (2:0) был признан самым красивым на мировом первенстве.