Моуринью претендует на должность наставника сборной Бразилии 

Бразильская конфедерация футбола рассматривает возможность пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренер национальной команды. Об этом сообщает итальянская пресса.
Отмечается, что в настоящий момент португальский специалист является наставником «Ромы».
Как утверждает источник, президент организации Эднальдо Родригес лично заинтересован в кандидатуре 59-летнего португальца. Сделка между сторонами может состояться уже зимой.
Ранее сообщалось, что Моуринью согласился возглавить сборную Португалии.
Добавим, что Моуринью стал главным тренером «Ромы» с лета 2021 года. В текущем сезоне римская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков после 15 матчей.