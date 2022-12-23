«Арсенал» желает подписать полузащитника «Милана» Беннасера

Руководство «Арсенала» заинтересовано в услугах полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что алжирский хавбек числился в академии «Арсенала» с 2015 по 2017 годы.

Как утверждает источник, представители лондонской команды могут предложить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро, что является суммой выкупа в контракте игрока.

Добавим, что Беннасер присоединился к «Милану» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.