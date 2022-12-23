Юрист считает, что переход РФС в Азиатскую конфедерацию без согласия ФИФА маловероятен

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее сообщалось, что большинство членов организации поддерживают данное решение.

«Если на это будет согласна ФИФА. Без этого не получится. ФИФА - организатор и владелец чемпионата мира. Переход в Азиатскую конфедерацию без ее согласия вряд ли получится», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страны была лишена права проведения нескольких крупных турниром. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.