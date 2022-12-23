Андрей Тихонов объяснил, почему он против перехода России в Азиатскую футбольную федерацию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов сомневается, что российскому футболу стоит переориентироваться на Азию.

«Если все клубы за переход в Азию, а обратно как вернуться в Европу? Пустят ли нас обратно потом в УЕФА? Это будет очень тяжело сделать», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, 23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, одним из пунктов повестки которого было обсуждение возможного выхода организации из состава членов УЕФА и перейти под юрисдикцию Азиатской футбольной федерации.

Окончательное решение так и не было принято, а президент РФС Александр Дюков заявил, что вскоре планируется еще одно заседание исключительно по данному вопросу.