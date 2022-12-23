Педри считает, что наставник сборной Испании Энрике заслуживал большего на ЧМ-2022 

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» поделился мнением о работе с Луисом Энрике в национальной команде.

Отмечается, что на чемпионате мира в Катаре испанская национальная команда дошла до 1/8 финала турнира, где проиграла сборной Марокко в серии пенальти (0:0, пен. 0:3).

«Луис Энрике всегда являлся чутким наставником, который четко делится своими планами. Он сформировал отличный коллектив, нам не повезло, но он определенно заслуживал большего на этом мундиале. Жаль, но в данный момент мы все сконцентрированы на работе с Луисом де ла Фуэнте», приводит слова Педри испанская пресса.

Добавим, что Энрике был отстранен от должности главного тренера сборной Испании сразу после вылета национальной команды с мирового первенства. На его место пришел Луис де ла Фуэнте.