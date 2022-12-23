Определился новый капитан «Барселоны» после ухода Бускетса

Стало известно, кто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Серхио Бускетса.

По информации испанской прессы, повязка достанется другому ветерану команды - Жорди Альбе, который выступает в составе каталонцев с 2012 года.

Действующий контракт Бускетса рассчитан до лета 2023 года, и по его истечении футболист точно покинет клуб. Альба будет выступать до 2024 года.

После 14 туров «Барселона» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, на два очка опережая мадридский «Реал».