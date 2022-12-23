«Бавария» рассматривает замену Нойеру в лице вратаря «Лидса» Мелье 

Руководство «Баварии» планирует покупку вратаря «Лидса» Илана Мелье. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что нынешний голкипер клуба Бундеслиги Мануэль Нойер сломал ногу после чемпионата мира в Катаре и выбыл до конца сезона.

По информации источника, представители немецкой команды оценили игру французского футболиста за «павлинов» и рассматривают голкипера как один из вариантов замены Нойера на ближайшее время. Рыночная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

Добавим, что Мелье присоединился к «Лидсу» летом 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 14 матчей, пропустил 26 голов и отстоял две встречи на ноль.