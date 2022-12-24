Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что на мировом первенстве подопечные Тите дошли до 1/4 финала турнира, где проиграли сборной Хорватии (1:1, пен. 2:4).

«У меня до сих пор сердце кровью обливается. Я не могу подобрать слов, чтобы правильно высказаться насчет этого. Пережить такой вылет крайне трудно. Сейчас нам необходима поддержка наших болельщиков, чтобы вернуться сильнее», – приводит слова Силвы итальянская пресса.

Добавим, что на мундиале в Катаре Силва принял участие в четырех матчах и отдал одну результативную передачу.