Экс-наставник «Баварии» Хайнкес перенес операцию на сердце 

Бывший главный тренер «Баварии» и «Реала» Юпп Хайнкес высказался о своем состоянии, после того как перенес операцию на сердце.

Отмечается, что 77-летний наставник лечится в одной из больниц Дюссельдорфа.

«Это было худшим периодом за всю мою жизнь. У меня была бессонница, мне казалось, что я умру в муках. Все обошлось. Благодарю всех докторов и медицинских работников, которые заботились обо мне», – приводят слова Хайнкеса немецкие СМИ.

Добавим, что Хайнкес завершил свою тренерскую карьеру в 2018 году. Он тренировал «Баварию», «Реал» , «Атлетик» Бильбао.