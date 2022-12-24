Ди Мария продолжит выступать за сборную Аргентины после победы на ЧМ-2022

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не собирается завершать международную карьеру. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в своих соцсетях.

Отмечается, что в составе национальной команды хавбек стал чемпионом мира на мировом турнире в Катаре.

Как утверждает источник, 34-летний игрок принял решение выступать за аргентинскую сборную с титулом победителя мирового первенства. Таким образом, футболист последовал примеру Лионеля Месси, который также не собирается заканчивать играть за сборную Аргентины после победы на мундиале.

Добавим, что на ЧМ-2022 Ди Мария провел пять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Он выступает за сборную Аргентины с 2008 года.