Надаль – о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022: Я счастлив, что Месси стал чемпионом мира

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в финале мирового первенства аргентинская национальная команда одержала победу над сборной Франции в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

«Честно признаюсь, что расплакался после того, как Месси забил гол в дополнительное время. Я очень счастлив, что он стал чемпионом мира», – приводит слова Надаля испанская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Месси провел семь матчей за сборную Аргентины, забил семь голов и отдал три результативные передачи. 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.