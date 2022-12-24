Каррагер считает, что «Ливерпулю» необходим большой трансферный бюджет

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о трансферной политике «Ливерпуля».

Отмечается, что красным могут понадобятся новые игроки ради конкурентоспособности в чемпионате Англии.

«Я уверен, что Клопп потребовал от руководства «Ливерпуля» больших вложений для новых трансферов. Ему нужно около 200-250 миллионов фунтов, чтобы продолжать вести борьбу в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они позволили себя такие траты в прошлое трансферное окно. «Ливерпуль» должен последовать этому примеру», – приводит слова Каррагера британская пресса.

Напомним, что в данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, имея в своем активе 22 очка после 14 матчей.