Моуринью откажется от поста главного тренера сборной Португалии 

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается возглавлять сборную Португалии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что в Португалии рассматривают 59-летнего специалиста как основного кандидата на место наставника национальной команды.

По информации источника, португалец планирует сконцентрироваться на тренерской деятельности в «Роме» и не желает совмещать ее с работой в сборной.

Добавим, что Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. В текущем сезоне под его руководством «волки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков после 15 матчей.