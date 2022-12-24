Форвард «Шахтера» Тете может перейти в «Арсенал»

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки нападающего «Шахтера» Тете. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в данный момент бразильский игрок арендован «Лионом».

Как утверждает источник, представители «горняков предложили 22-летнего футболиста лондонскому клубу, а также «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму». Игроку позволят уйти в аренду, если в сделке будет прописано право выкупа. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Тете за «Лион» провел 13 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.