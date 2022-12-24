Гвардиола раскритиковал форму полузащитника Филлипса после ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии хавбека команды Калвина Филлипса после чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 27-летний англичанин вернулся в стан «горожан» с избыточным весом.

«У него нет травмы, Калвин прибыл с избыточным весом. У меня нет ответа, почему он располнел. Сейчас он не готов к тренировкам и выступлениям за клуб. Будем ждать, когда он наберет нужные кондиции и восстановится. Он необходим команде», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что Филиппс присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В нынешнем сезоне за английский клуб он провел четыре матча и не отметился результативными действиями.