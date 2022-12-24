Симонян считает, что в России никогда не родятся игроки, схожие по стилю с Месси и Мбаппе 

Заслуженный мастер спорта СССР Никита Симонян поделился мнением об уровне современных российских футболистов.

Отмечается, что по мнению советского экс-футболиста, в России не стоит ждать появления «своих» Месси и Мбаппе.

«В России никогда не родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси. Наши игроки растут в других условиях. У нас климат и условия гораздо суровее. Однако возможности вырасти в великих футболистов все-таки есть. Яркий пример - Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов. Мы не должны копировать стиль зарубежных игроков, а создавать свой», – приводит слова Симоняна «РБ-Спорт».

Добавим, что Месси и Мбаппе вместе выступают за «ПСЖ». В нынешнем сезоне за парижан 35-летний аргентинец отыграл 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 24-летнего француза 20 проведенных встреч, 19 забитых мячей и пять ассистов.