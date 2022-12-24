Наингголан может стать игроком «Палермо» 

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан планирует вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что клубы Серии А не заинтересованы в бельгийце.

По информации источника, 34-летний футболист имеет большое желание вернуться в Италию и готов перейти во второй дивизион чемпионата страны. В игроке заинтересовано руководство «Палермо». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет один миллион евро.

Добавим, что Наингголан принадлежит «Антверпену». Контракт футболиста с бельгийской командой истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.