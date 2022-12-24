Тен Хаг заявил, что четыре игрока «МЮ» продлили контракты с клубом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что четыре футболиста команды продлили свои соглашения. Речь идет о Диогу Дало, Люке Шоу, Фреде и Маркусе Рэшфорде.

Отмечается, что у четырех игроков в контрактах были прописаны опции автоматического продления на один год.

«Я смело могу это подтвердить. Эти футболисты играют большую роль в команде и мы рады, что они остаются с нами. Клуб движется в правильном направлении», – приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 14 матчей.