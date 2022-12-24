Конте прокомментировал незабитый пенальти Кейна на ЧМ-2022 

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте поделился мнением по поводу нереализованного 11-метрового удара форвардом сборной Англии Гарри Кейном в матче с французской национальной командой в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что четвертьфинал турнира между сборными завершился победой французов со счетом 2:1.

«Я не волнуюсь насчет Кейна. Он – прекрасный форвард и знает об этом. В футболе случаются неприятные вещи и этот незабитый пенальти – одна из таких неприятностей. Он забил гол в первом моменте, второй раз просто не повезло. Сам я никогда не промахивался с точки, потому что не подходил к ней», – приводит слова Конте британская пресса.

Добавим, что на прошедшем мировом первенстве Кейн отыграл за сборную Англии пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.