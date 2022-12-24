Лопетеги заявил, что форвард «Атлетико» Кунья переходит в «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги высказался о возможном переходе нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи в стан «волков».

Отмечается, что испанский специалист считает 23-летнего бразильца отличным приобретением.

«Уже нет никаких сомнений, что Кунья станет нашим новым игроком. Это прекрасная сделка. Считаю, что он сыграет большую роль в будущих матчах. Он идеально вписывается в АПЛ», – приводят слова Лопетеги британские СМИ.

Напомним, что Кунья выступает за мадридский «Атлетико» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал две результативные передачи.