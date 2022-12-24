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Кавани и Хименеса могут дисквалифицировать на полгода за неспортивное поведение на ЧМ-2022 

Решение по футболистам сборной Уругвая будет принято в конце февраля.
24 декабря 2022 12:48
автор: Глеб Шевяков

Игроков сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Хосе Марию Хименеса могут отстранить от выступлений на поле сроком до полугода. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что оба футболиста выступали на прошедшем чемпионате мира в Катаре в составе национальной команды.

Как утверждает источник, инцидент с игроками произошел в матче группового этапа мундиаля между сборными Уругвая и Ганы (0:2). В концовке встречи арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота ганцев из-за чего 35-летний уругвайский нападающий пнул аппаратуру VAR, а 27-летний защитник поднял руку на сотрудника ФИФА. Судьба Кавани и Хименеса по этому вопросу решится в конце февраля.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 сборная Уругвая заняла третье место в группе H, набрав четыре очка после трех матчей. Таким образом, латиноамериканцы не смогли пробиться в плей-офф турнира.

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