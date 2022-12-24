«Барселона» нацелилась на защитника «Баварии» Павара 

Руководство «Барселоны» находится в поисках кандидатов на позицию правого защитника. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в списке интересов каталонцев оказались игрок дортмундской «Боруссии» Тома Менье и футболист «Баварии» Бенжамен Павар.

По информации источника, представители сине-гранатовых не готовы предложить большую сумму за трансфер из-за финансовых проблем, поэтому рассматривают бюджетные варианты. Павар желает покинуть мюнхенскую команду и может быть куплен за 15 миллионов евро.

Напомним, что Павар выступает за «Баварию» с июля 2019 года. В текущем сезоне за команду Юлиана Нагельсмана он провел 21 матч, забил четыре гола и не отметился результативными передачами. Соглашение француза с клубом Бундеслиги рассчитано до конца июня 2024 года.