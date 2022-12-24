Аке считает, что «Манчестер Сити» способен конкурировать с «Арсеналом» за титул АПЛ 

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился мнением о соперничестве его команды с «Арсеналом» в чемпионате Англии.

Отмечается, что на данный момент подопечные Пепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лондонского клуба на пять очков.

«Мы приложим все усилия, чтобы навязать «Арсеналу» борьбу в чемпионской гонке. В текущем сезоне команда Артеты выступает действительно здорово. Мы тоже набрали отличную форму. Когда мы встретимся с ними на футбольном поле, мы будем способны их обыграть», – приводит слова Аке пресс-служба «Манчестер Сити».

Добавим, что 28 декабря «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Лидсом». 26 Декабря «Арсенал» примет на своем поле «Вест Хэм».