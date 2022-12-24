«Челси» видит в хавбеке «Реала Сосьедад» Субименди замену Канте 

Представители «Челси» заинтересованы в услугах полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что соглашение испанского футболиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года.

Как утверждает источник, по мнению лондонцев, 23-летний испанец способен заменить Н’Голо Канте, который выбыл из строя до весны 2023 года из-за травмы. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Добавим, что Субименди является воспитанником академии «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.