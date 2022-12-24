Беллингем склоняется к переходу в «Манчестер Сити» 

Россия — не Европа, но пока не Азия! Как РФС отложил на неделю решение стратегического вопроса

Очередное заседание исполкома РФС ждали с нетерпением и тревогой, потому как среди прочих в повестке значился вопрос стратегической важности – возможный переход российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации (АФК).