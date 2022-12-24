Беллингем склоняется к переходу в «Манчестер Сити» 

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассматривает возможность присоединиться к «Манчестер Сити». Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что в услугах 19-летнего игрока также заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал»
По информации источника, игрок сборной Англии намерен отвергнуть предложения остальных клубов и перейти в команду Хосепа Гвардиолы. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 110 миллионов евро.
Напомним, что Беллингем присоединился к дортмундской «Боруссии» в июле 2020 года. В текущем сезоне за «шмелей» он отыграл 22 матча, отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.