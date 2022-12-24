Педри – о Пике: Он играл важную роль в раздевалке

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о бывшем партнере по команде Жераре Пике.

Отмечается, что 35-летний испанец объявил о завершении карьеры в ноябре 2022 года.

«Пике играл очень важную роль в раздевалке, он был отзывчив и всегда поддерживал в команде нужную атмосферу. Он самостоятельно принял решение закончить с футболом, у него начинается новый этап в жизни. Желаю, чтобы у него все было хорошо», – приводят слова Педри испанские СМИ.

Напомним, что Пике выступал за «Барселону» с 2008 года. За все время пребывания в каталонском клубе он провел 616 матчей, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.