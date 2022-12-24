Абрахам считает, что Моуринью сосредоточен на работе в «Роме»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением по поводу возможности Жозе Моуринью стать главным тренером сборной Португалии.

Отмечается, что английскому нападающему комфортно работать с португальским наставником.

«Моуринью — прекрасный специалист. Неудивительно, что он так востребован. Привлечь внимание сборной Португалии — это большая честь. Однако я думаю, что наш тренер в настоящий момент думает только о «Роме». Он помогает нам улучшить наши навыки и хочет добиваться результатов с нами. Моуринью является тренером, в котором я нуждаюсь», – приводит слова Абрахама итальянская пресса.

Добавим, что Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне под его руководством римляне занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков после 15 матчей.