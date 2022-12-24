Митрюшкин назвал причину, по которой европейские команды не подписывают российских футболистов 

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением по поводу того, что клубы из Европы неохотно приглашают российских игроков.

Отмечается, что по мнению 26-летнего голкипера, во всем виноваты предрассудки европейцев.

«Я могу понять, что в Европе делают ставку на своих игроков. Европейские футболисты находятся с детства в этой структуре. Россиян там немного побаиваются. Они насторожено относятся к нашему менталитету и считают, что мы закрытые и враждебные. Я всегда хотел их переубедить в этом, поэтому и играл там большую часть карьеры», – приводит слова Митрюшкина пресс-служба «Химок».

Добавим, что за свою карьеру Митрюшкин выступал за швейцарский «Сьон», немецкую «Фортуну» и «Динамо» Дрезден. Текущий сезон он проводит в составе подмосковных «Химок».