Арнаутович заявил, что Моуринью хотел его подписать, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планировал подписать игрока , когда он выступал за Вест Хэм.

Отмечается, что австрийский нападающий играл за «молотобойцев» с 2017 по 2019 годы.

«Моуринью интересовался мной, когда я выступал за «Вест Хэм». Он обратился ко мне с вопросом о цене трансфера. К сожалению, в тот момент «Манчестер Юнайтед» подписал Погба и у клуба не хватало финансов для осуществления моего перехода», – приводит слова Арнаутовича итальянская пресса.

Напомним, что Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 годы. Вместе с «красными дьяволами» 59-летний португалец выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии.