«Барселона» готова продать Фати за 60 миллионов евро 

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность продажи форварда команды Ансу Фати. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что соглашение 20-летнего нападающего с каталонцами рассчитано до лета 2027 года.

По информации источника, представители сине-гранатовых согласны расстаться с испанским игроком за 60 миллионов евро. Ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Напомним, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». За каталонский клуб он провел 78 матчей, забил 22 гола и отдал девять результативных передач.