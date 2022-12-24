«Милан» желает подписать защитника «Челси» Сарра 

«Милан» хочет приобрести защитника «Челси» Маланга Сарра, который в начале сезона был арендован «Монако». Об этом сообщает французская пресса.

Как утверждает источник, представители «россонери» ищут возможность повысить конкуренцию в защите и заинтересованы в покупке 23-летнего игрока. Сам француз недоволен своим игровым временем в составе «монегасков», поэтому лондонцы могут вернуть его из аренды в ближайшее зимнее трансферное окно.

Добавим, что Сарр присоединился к «Челси» в августе 2020 года на правах свободного агента. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.