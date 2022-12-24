Бенту считает, что сборная Португалии перестает быть зависимой от Роналду 

Бывший наставник сборной Португалии Паулу Бенту поделился мнением о нынешнем уровне сборной Португалии.

Отмечается, что по мнению 53-летнего специалиста игра национальной команды уже не зависит от формы Криштиану Роналду.

«Очевидно, что в настоящее время сборная уже не так зависит от Роналду, как в прошлом. Я до сих пор считают его самым мастеровитым футболистом, которого я тренировал. У него огромный талант и вы никак не перечеркнете его прошлые заслуги. Но стоит признать, что рано или поздно все заканчивается», – приводит слова Бенту португальская пресса.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла национальной команде Марокко со счетом 0:1. На счету 37-летнего португальца пять матчей и один забитый мяч.