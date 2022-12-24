Месси согласовал продление контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси согласовал с клубом продление контракта. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, спортивный директор парижан Луиш Кампус провел с представителями аргентинца переговоры в Дохе во время ЧМ-2022, где и было достигнуто принципиальное соглашение.

Действующее соглашение форварда со столичным коллективом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Месси перебрался в стан французского клуба из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.