Пиняев объявил о своем уходе из «Крыльев Советов»

Сергей Пиняев покинул «Крылья Советов», сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, опубликовавший в социальной сети ВКонтакте видео телефонного разговора с футболистом.

«Молодец, что позвонил. Тебя это характеризует как мужчину, это поступок. Я это ценю. Понятно, что я не рад это слышать, скажу тебе честно. Был бы рад, если бы ты остался в клубе. Но я тебе обещал, что никогда никаких препятствий не буду чинить твоему росту и развитию. Я тебя уважаю. Желаю тебе только успехов. Надеюсь, этот выбор не станет ошибкой. У тебя потенциал колоссальный. Успехов тебе», - заявил губернатор во время разговора.

В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пиняев может перейти в московский «Локомотив».