Тен Хаг о Роналду: Он не захотел быть частью нового будущего команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе из клуба португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщают британские СМИ.

По данным источника, тренер негативно воспринимает случившееся, но сосредоточен больше на игре команды.

«Ситуация с Роналду? Она в прошлом. Мы смотрим вперед. После того интервью мы не общались. Мы хотим построить в «Манчестер Юнайтед» новое будущее, Роналду не захотел быть его частью. Мы идем дальше, и я не хочу тратить на это силы. Наша цель успешно завершить сезон и сосредоточиться на игре», - цитирует источник тен Хага.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» и Роналду досрочно расторгли контракт после интервью португальца Пирсу Моргана, в котором футболист раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.