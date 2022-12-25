«Ливерпуль» хочет продлить Фирмино

Английский «Ливерпуль» хочет предложить своему нападающему Роберто Фирмино новый контракт, сообщают британские СМИ.

По данным источника, руководство клуба готовит новое предложение 31-летнему игроку. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, после чего бразильский форвард может стать свободным агентом.

В текущем сезоне Фирмино провел в составе мерсисайцев 21 встречу во всех турнирах, забив девять голов и сделав четыре результативные передачи. Бразилец не попал в финальную заявку сборной на чемпионат мира в Катаре.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.