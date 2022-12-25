Гендиректор «Шахтера»: ФИФА убивает украинский футбол

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за то, что организация позволяет легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«Иностранцы составляли половину команды, ФИФА разрешила уйти половине команды. Как нам конкурировать? Как мы можем выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. В текущей ситуации они должны поддерживать украинские клубы, у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого они отпустили наших игроков. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а затем убивают украинский футбол», - сказал Палкин в интервью зарубежной прессе.

Напомним, что решение о приостановке легионерами контрактов с российскими и украинскими клубами было продлено до конца текущего сезона.