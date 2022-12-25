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Сергей Пиняев: Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре

18-летний футболист попрощался с «Крыльями Советов» и их болельщиками.
25 декабря 2022 10:51
автор: Максим Скороходов

Полузащитник Сергей Пиняев попрощался с «Крыльями Советов».

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время, я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре, хочется правильно, с уважением отблагодарить и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», - написал футболист в комментариях к посту о его уходе в телеграм-канале «Волжская защепка»

В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пиняев может перейти в московский «Локомотив».

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