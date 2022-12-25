Бывший главный тренер сборной Украины: ФИФА и УЕФА разрешат России участвовать в их турнирах

Бывший главный тренер сборной Укранины Йожеф Сабо отреагировал на решение УЕФА провести международный юношеский турнир в Волгограде.

«Пройдет немного времени и УЕФА, и ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен.

Инфантино (президент ФИФА - прим.) и Чеферин (глава УЕФА) живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар», - сказал Сабо в интервью украинской прессе.

Добавим, что международный турнир в Волгограде может стать первым для России с введения отстранения от соревнований под эгидой УЕФА. Он запланирован на май 2023 года.