В Украине надеются, что РФС лжет о проведении международного юношеского турнира в Волгограде

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на решение УЕФА провести международный юношеский турнир в Волгограде.

«Если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир будет нарушением санкций, справедливо наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что вышеупомянутое заявление РФС ложно и обращаемся за подтверждением этого», - говорит в письме УАФ, направленном генеральному секретарю УЕФА и опубликованном украинской прессой.

Добавим, что международный турнир в Волгограде может стать первым для России с введения отстранения от соревнований под эгидой УЕФА. Он запланирован на май 2023 года.