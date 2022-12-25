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Марио Фернандес готов продлить контракт с ЦСКА и провести в нем последние годы карьеры

Экс-защитник сборной России будет год играть на своей исторической родине в Бразилии.
25 декабря 2022 12:04
автор: Максим Скороходов

Главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев рассказал о том, как происходили переговоры с Марио Фернандесом, который после приостановки контракта с армейцами проведет следующий год в аренде в бразильском «Интернасьонале».

«У него родился ребенок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время, чтобы побыть с семьей».. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят еще год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, и увидеть как он делает первые шаги. Он еще добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет».

Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов, мы ему дали год. Агент сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА. И вот этот год, что он сейчас заберет, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», - сказал Головлев в интервью пресс-службе ЦСКА, опубликованном на официальном канале клуба на YouTube.

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 года, после чего объявил о приостановке карьеры. За московскую команду он отыграл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2023/24.

После получения гражданства РФ Фернандес сыграл 55 матчей за сборную России и забил за нее 5 голов.

Вместе с национальной командой защитник выступал на домашнем чемпионате мира и на Евро-2020, после которого объявил о завершении международной карьеры.

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