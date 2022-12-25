Сычевой перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию на Писарский

«Крылья Советов» объявили о переходе из «Оренбурга» нападающего Владимира Сычевого, который в новом клубе будет выступать под фамилией Писарский.

Соглашение 26-летнего форварда с самарским клубом рассчитано на 3,5 года.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», - приводит пресс-служба клуба слова генерального директора Вадима Андреева.

В текущем сезоне форвард забил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах за «Оренбург».